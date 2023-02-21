Подростковый возраст, согласно классификации ВОЗ — это период жизни от 10 до 18 лет, когда завершается созревание организма. Состояние нервной системы у подростков иное, чем у взрослых или детей. Характерной чертой данного возраста является амбивалентность и парадоксальность его психической жизни, т.е. неустойчивость нервной системы. Это проявляется в неожиданной смене веселости — унынием, уверенности в себе –застенчивостью и т.д. Именно в этом возрасте человек учится контролировать и подавлять в себе стресс. Подверженность стрессу в подростковом возрасте не имеет отличий от подверженности взрослого человека. Так как эта физиологическая реакция, она необходима для адаптации к изменившимся условиям существования, так или иначе, присутствует в жизни человека постоянно. А вот процесс восстановления после стресса требует больше времени у подростков, в отличие от взрослых.

В связи с физиологическими изменениями, а именно половым созреванием, в структуре организма подростка существенно меняется нейродинамика, влияющая на волевую сферу. Подросток в таком «пошатанном» состоянии не соблюдает нормы морали, это связано с преобладанием возбуждения нервных процессов над торможением.

Появление новых интересов приводит к преобразованию старой и возникновению новой системы мотивов, что меняет социальную ситуацию развития подростка.

В возрасте 10–16 лет организм активно развивается. На этом этапе у подростков динамично развивается психика. Организм в этом возрасте еще недостаточно созрел, а устойчивость ЦНС невысока, следовательно, проявляется усиленная реакция на внешние воздействия. Именно поэтому употребление алкоголя среди подростков приводит к возникновению тяжелых соматических, интеллектуальных и психических расстройств.

Токсическое действие алкоголя на организм подростка в несколько раз сильнее, чем на организм взрослого. У взрослых людей алкоголь перерабатывается ферментами желудка и печени, но у девушек и юношей эти органы функционируют еще не в полную силу, поэтому спирт расщепляется очень медленно. Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы организма подростка: головной мозг – этанол разрушает клетки серого вещества, что приводит к снижению умственных способностей, деградации; сердечно-сосудистая система – стенки сосудов в юном возрасте очень чувствительны и быстро истончаются под влиянием алкоголя, сердечная мышца постепенно дряхлеет и не может нормально функционировать; печень – этанол, не успевая перерабатываться, скапливается в органе, вызывая гибель клеток и замену их жировой тканью, что приводит к торможению выработки необходимых ферментов; ЖКТ – спирт обжигает слизистые желудка и кишечника, провоцируя воспалительные процессы, кроме того, алкогольные коктейли, содержащие огромное количество сахара, оказывают негативное влияние на поджелудочную железу. Алкоголь негативно влияет на иммунную систему подростков, что приводит как к более частым болезням, так и к большему риску осложнений после них.

Еще одна опасность алкоголя для девушек и юношей – искаженное представление о социальных нормах, которое со временем приводит их в неблагоприятную среду. Зачастую такие подростки отказываются от дальнейшей учебы, становятся членами преступных группировок. Под влиянием алкоголя молодые люди начинают практиковать беспорядочные половые связи, что приводит к появлению венерических заболеваний, нежелательных беременностей, рождению детей с патологиями.

Учитывая, что начало употребления протекает практически бессимптомно, родители не сразу осознают наличие проблемы и упускают возможность начать лечение до появления осложнений. Но если подросток начал пренебрегать своими обязанностями, грубить, раздражаться по пустякам, если первую половину дня он вялый и разбитый, а оживает с приходом вечера – это повод серьезно задуматься. Для того, чтобы предотвратить заболевание или заметить его на начальном этапе, очень важно проявлять интерес к жизни подростка, знать с кем он общается, где и как проводит время. Поскольку подростки в этом возрасте не могут критически оценивать последствия своих действий, родители должны помочь им выбрать верный путь, чтобы те не утопили свою жизнь в спиртном.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии управления здравоохранения Липецкой области

Колягина Олеся Александровна