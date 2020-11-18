Оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье» проходит в Добринском районе

В Добринском районе с 16 по 20 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Здоровье”. Сотрудники полиции совместно с органами профилактики встречаются со школьниками и проводят лекции по профилактике подростковой преступности, а также рассказывают о вреде употребления алкоголя, наркотиков и табачной продукции.

Одна из таких встреч прошла в средней школе п. Петровский.

Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Е.А. Глотова рассказала подросткам об уголовной и административной ответственности за распитие спиртных напитков, употребление табачной продукции, а также за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

Участковый уполномоченный полиции А.А. Устинов провел с учащимися беседу по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, групповой преступности, экстремистских проявлений в молодежной среде, пьянства, наркомании и токсикомании среди детей и подростков.

Инспектор ПДН Н.В. Токмакова рассказала учащимся о безопасных сайтах сети «Интернет».

В конце встречи всем учащимся раздали информационные памятки.