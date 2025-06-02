В связи с терактами в регионах России все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Глава области добавил, что усилены меры безопасности. Во время действия жёлтого и красного уровней не будут проводиться массовые мероприятия.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие. Паника — то, на что рассчитывает враг. Мы не дадим ему этого удовольствия», – подчеркнул губернатор.

Также Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших при терактах в российских регионах. Всем раненым глава региона пожелал скорейшего выздоровления.

Руководитель области подчеркнул, что сегодняшние действия киевского режима окончательно поставили его в один ряд с террористическими организациями.

«Ночные удары по железнодорожным мостам и переездам, где пострадали и погибли мирные жители, в том числе дети, атаки на города Сибири и Севера России с применением беспилотников — всё это военные преступления, за которые будет суровая и неизбежная расплата», – написал в своём телеграм-канале губернатор.