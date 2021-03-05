4 марта, истёк срок подписания контрактов с подрядчиком на организацию питания во всех 48 школах Липецка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как известно, победителем аукциона стали ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш», понизившие цену на 30 и более процентов. В начале недели стало известно, что предприниматель, представляющий оба юридических лица, не подписал документы на поставку обедов в 29 школ, теперь к ним прибавилось ещё 19.

Как сообщили в городском департаменте образования, сейчас принято решение заключить контракты с поставщиками, которые обслуживали данные школы ранее.

Напомним, что ситуацией с серьёзным понижением цены на торгах были обеспокоены администрация Липецка и городской Совет депутатов. С предпринимателем неоднократно проводились встречи, в том числе инициированные мэром Евгенией Уваркиной, бизнесмену дали понять, что власти и общественность будут строго следить за качеством школьного питания.