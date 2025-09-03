Операторов БПЛА будут готовить в центре реабилитации «Сосновый бор»

Две новые профессии с этого учебного года доступны в центре реабилитации «Сосновый бор». Теперь люди с инвалидностью смогут получить специальность веб-дизайнера и оператора БПЛА. По-прежнему желающие могут обучиться на фотографа, парикмахера, мастера по ремонту обуви, портного, специалиста по маникюру, клинингу, кухонного рабочего, маляра-штукатура, рабочего по зелёному строительству и водителю категории «В», сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Обучение по специальности «оператор БПЛА» включает теоретическую и практическую части. Изучив принципы работы беспилотников, ученики отработают свои знания на практике. Аудитории и мастерские уже оснащены необходимым современным оборудованием. Это направление в обучении выбрали шесть человек.

Профессию веб-дизайнера за десять месяцев получат девять человек. Они изучат основы графического дизайна и программирования. Эти знания помогут создавать современные и функциональные веб-сайты.

К началу занятий отремонтирован учебный корпус и обновлено оборудование для практических занятий по некоторым профессиям. Закуплены необходимые расходные материалы по всем направлениям.

«Современные профессии должны быть доступны каждому. Новые знания и компетенции открывают перед людьми с инвалидностью дополнительные возможности для самореализации и работы. Необходимо и дальше развивать программы профессиональной реабилитации и подготовки, чтобы каждый мог найти своё призвание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.