Операторов БПЛА готовят в лицее села Долгоруково

Основы управления БПЛА изучают долгоруковские подростки в образовательном центре «Точка роста», который работает на базе местного лицея. Осваивают основы аэродинамики и навигации, тренируют методы управления полётом и программирования маршрутов с учётом безопасности эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание уделяется практическим занятиям. Школьники учатся самостоятельно управлять дронами, проводить испытания и анализировать полученные данные.

Скоро 16 лицеистов станут обладателями свидетельства о получении первой профессии – «Оператор БПЛА» в рамках регионального профориентационного проекта «В будущее с уверенностью».

Образовательный проект реализуется Долгоруковским лицеем совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Липецкой области и направлен на подготовку молодых специалистов в области высоких технологий.

«Современное оборудование в школах позволяет обеспечить равные возможности для всех детей региона, независимо от места их проживания. Это важный шаг в подготовке кадров для технологического развития Липецкой области», — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Центры образования «Точка роста» созданы в сёлах и малых городах в рамках федерального проекта «Современная школа» для внедрения цифровых технологий и инновационных методов обучения. С 2025 года развитие системы дополнительного образования продолжается в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего в Липецкой области 166 «Точек роста».