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Липецкий колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли готовит операторов БПЛА. Первыми курс прошли 33 слушателя из Липецкой области, Воронежа и Краснодара. Они учились моделировать полёты, составлять технологические карты и алгоритмы безопасной посадки в городской среде.

Обучение проходило в два этапа. Сначала онлайн у федерального оператора – Национального исследовательского Томского государственного университета. Далее слушатели прошли трёхнедельный практический курс переподготовки на базе Липецкого колледжа искусственного интеллекта. Профподготовка проведена по программе федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преподавателей липецкого колледжа участники получили ценные навыки, которые позволят им стать квалифицированными специалистами в сфере беспилотной авиации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.