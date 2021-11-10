Подрядчик для завершения строительства операционного блока липецкого онкодиспансера будет найден. Об этом сообщил заместитель главы региона Константин Востриков. Государственный контракт с ООО «Строительно-монтажное управление №1», ранее работавшим на объекте, был расторгнут управлением капитального строительства Липецкой области в одностороннем порядке по причине нарушения условий в части неисполнения графика некоторых видов работ.

«Сейчас проанализированы все сметы, проведён конъюнктурный анализ оборудования, которое необходимо смонтировать. Во второй половине ноября мы будем готовы размещать аукцион. Рисков как таковых не видим, в плановом режиме готовимся к торгам, определяем подрядчика и в декабре продолжаем стройку», – прокомментировал Константин Востриков.

Сейчас ведётся подготовка аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ. После доведения лимитов денежных средств 2022 года на сессии областного парламента о принятии Закона об областном бюджете будет объявлен аукцион. Предполагаемый срок завершения работ – декабрь 2022 года.

Оперблок онкодиспансера будет включать в себя отделение анестезиологии и реанимации. На данный момент на объекте выполнены несущие конструкции подземной и надземной части, кровля, внутренние перегородки, штукатурка стен, стяжка полов, система электроснабжения, трубопроводы внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления с монтажом радиаторов, частично смонтирована система вентиляции и кондиционирования, частично выполнены отделочные работы, выполнены наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.