Оплатить обучение в вузе Липецкой области с помощью маткапитала стало проще

Отделение СФР по Липецкой области участвует в пилотном проекте, который облегчает процесс оплаты обучения в вузе маткапиталом. Липецкий Соцфонд уже одобрил 52 заявления и направил на оплату обучения свыше 4,5 млн рублей. Упрощенный порядок действует для абитуриентов и студентов двух вузов региона: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и ЕГУ имени И.А. Бунина.

Заявление об оплате образовательных услуг материнским капиталом родители подают в вуз после заключения договора. Больше им ничего делать не нужно. Вуз самостоятельно передаст сведения в региональное отделение СФР, где рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении Соцфонд направит на электронную почту заявителя. После этого средства маткапитала перечислят на счет вуза.

«Дать образование детям — одна из важнейших задач родителей, которая во многом определяет будущий успех подрастающего поколения. Региональные органы власти тоже стараются в этом помочь. Свою эффективность и актуальность показал пилотный проект по упрощению поступления в организации СПО Липецкой области после девяти классов, когда достаточно сдать всего два экзамена вместо четырех. Сейчас вводится упрощенный порядок для поступления в два университета региона, где можно получить востребованные профессии по традиционным и современным направлениям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.