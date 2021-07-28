Прошло голосование по вопросу включения представителей бизнес-сообщества в состав координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Липецкой области. Его председателем является глава региона Игорь Артамонов, заместителем председателя – заместитель руководителя области Сергей Курбатов.

В голосовании приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Липецкой области. В каждой рабочей группе был выбран один представитель бизнеса, который стал руководителем рабочей группы и вошел в состав координационного Совета. Участники онлайн-голосования, набравшие меньше голосов, чем победитель, по согласованию включены в состав соответствующих рабочих групп при координационном Совете, в который всего вошли 43 человека.

Координационной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Липецкой области рассматривает проблемные вопросы, с которым сталкиваются представители бизнес-сообщества региона. Он работает в целях повышения эффективности и оперативности взаимодействия органов власти и предпринимателей, рассмотрения и поддержки их инициатив, направленных на улучшение бизнес-климата в Липецкой области.

В состав Совета входят представители власти, контролирующих органов, общественных объединений и предприниматели, это позволяет вести прямой и максимально эффективный диалог между всеми участниками.

«Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса помогает оперативно выявлять болевые точки в деятельности предпринимателей, – отмечает Игорь Артамонов. – Содействие развитию малого и среднего бизнеса является одним из главных направлений в работе областной администрации».