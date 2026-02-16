Определен вектор проекта «Выбирай своё» в Липецкой области

Векторы развития проекта «Выбирай своё» в Липецкой области определены на расширенном заседании Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё». Акцент сделан на популяризации рабочих профессий, поддержке локальных производителей и интеграции участников СВО в экономику региона.

С докладом о результатах реализации проекта в 2025 году выступил региональный координатор партпроекта «Выбирай своё» Анатолий Гольцов. Он отметил положительную динамику в возрождении традиций чествования тружеников и развитии ремесленничества. В регионе ведется активная работа по возрождению досок почёта и музеев Трудовой славы. Активную информационную поддержку проекту оказывает «Липецкая газета», в которой выходят материалы под рубриками «Знай наших» и «Сделано в Липецкой области». Развивается и ярмарочное движение. Интерес к изделиям ручной работы и промыслам в регионе стабильно растет.

План на 2026 год, сформированный Общественным советом, включает целый комплекс новых направлений. Участники заседания договорились организовать системные выезды на промышленные предприятия региона, продолжить цикл ярмарок «Сделано в Липецкой области» и усилить взаимодействие с ветеранами боевых действий. Особое внимание уделят участникам СВО, которые уже трудятся на заводах и в сельском хозяйстве.

Кроме того, участники встречи поддержали предложение учредить в регионе премию «Ремесленник года». Это решение призвано стимулировать развитие малых производственных форматов и креативных индустрий. Заседание прошло на площадке центра «Мой бизнес», который является ключевым звеном в реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой выступают правительство региона и Липецкая ТПП.

«Поддержка местных производств – это не просто про развитие экономики, но и про вклад в импортозамещение. У Липецкой области есть известные бренды и продукция, которая является визитной карточкой региона. Но это список может быть больше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.