На заседании Архитектурно-градостроительного совета при главе администрации Липецкой области определен облик домов по ул. Коммунаров в Ельце.

Фасады 16 многоквартирных домов на ул. Коммунаров приведут к единому стилю по инициативе главы региона Игоря Артамонова в рамках программы обновления города «Елец 2.0». Здания построены в 50-60-е годы прошлого века и относятся к советскому классицизму. Часть из них находится на территории исторического поселения, что диктует свои условия относительно используемых материалов и цветовых решений. Многоквартирные дома окрасят в бежево-песочные тона во время проведения капитального ремонта. Кроме того, на зданиях запланировано установить подсветку.

Ранее проектная группа разработала предложения по архитектурному облику двухэтажек, которые презентовали на заседании Архитектурно-градостроительного совета в феврале, но они были отправлены на корректировку.

«При доработке решения мы проанализировали детали, которые характерны для стиля советского классицизма, и применили их в своих решениях: добавили пилястры, наличники с замковыми камнями, филенки между этажами», — прокомментировала главный архитектор г. Ельца Марина Молодых.

ФКР Липецкой области уже имеет опыт комплексного преображения фасадов Ельца. В 2020 году на улице Яна Фабрициуса благодаря капремонту кардинально изменился внешний облик трех многоэтажек.

«Во время проведения капитального ремонта, помимо восстановления функционирования систем и элементов конструкции дома ФКР уделяет внимание и эстетической составляющей. При капитальном ремонте фасадов мы стараемся сохранить исторический облик и самобытность каждого здания, а также сделать так, чтобы обновленные фасады органично вписались в окружающую архитектуру», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.