В этом году последний звонок в школах Липецка прозвучит дважды — 18 мая для девятиклассников, 21 мая – для выпускников одиннадцатых классов. Как пояснили в городском департаменте образования, даты экзаменов не позволяют провести мероприятие в один день.

Прощание со школой пройдёт в формате традиционных торжественных линеек. Если позволит погода, они пройдут на улице, во дворах школ. Почетными гостями на мероприятиях станут представители администрации Липецка и региона, депутаты горсовета.

Общегородской праздник выпускников «Липецкие зори» предполагается провести 24 июня на площади Ленина-Соборная.

Сразу после последнего звонка стартует основной период государственной итоговой аттестации. По актуальным данным Рособрнадзора, для девятиклассников он начнётся 19 мая, для выпускников одиннадцатых классов – 26 мая.