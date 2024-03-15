Завершился первый этап регионального конкурса «Учитель года Липецкой области – 2024». 20 победителей муниципального этапа боролись за звание абсолютного победителя. По результатам первого этапа объявлены пять победителей конкурса:

– Станислав Соболев, учитель ОБЖ (Елецкий район);

– Марианна Ушакова, учитель физической культуры (Хлевенский район);

– Анастасия Полукарова, учитель математики (Добровский округ);

– Алексей Рощупкин, учитель истории и обществознания (Елец);

– Екатерина Гончарова, учитель истории и обществознания (Липецк).

Эти педагоги продолжат соревнование в финале, который пройдёт 28 марта. По итогам будет объявлен абсолютный победитель. Он получит областную премию в размере 500 тысяч рублей и представит регион на конкурсе «Учитель года России – 2024». Четырёх финалистов наградят дипломами и премиями по 200 тысяч рублей.

«В Липецкой области сильные педагогические традиции, которые эффективно сочетаются с современными методиками. Для профессионального развития учителей мы обновляем материальную базу школ, строим новые и реконструируем старые учебные заведения. К примеру, в течение трёх ближайших лет планируем капитально отремонтировать 50 школ», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.