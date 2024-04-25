Отборочная комиссия завершила оценку заявок, поступивших на I всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов». По результатам ее работы к очной защите проектов допущен 21 участник, в том числе 9 из Москвы и еще 9 из Липецка. Список финалистов уже опубликован на сайте конкурса.

Всего в категориях «Игровое кино» и «Документальное кино» на питчинг поступило 250 сценариев картин из 58 городов России. Их оценивали по несколько им критериям, среди которых актуальность и уникальность творческой концепции, качество сценарного материала, обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Уже 13 мая финалисты представят свои кинопроекты на очной защите, которая пройдет в Липецке на площадке городского молодежного центра. Оценивать их будут эксперты в области кинематографии. Среди них народный артист РФ, член Европейской Киноакадемии Владимир Хотиненко, главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов, а также продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин.

«Решение провести очную защиту в Липецке – не случайное. По итогам финала победители получат поддержку на реализацию своих кинопроектов именно на территории Липецкой области – региона, богатого уникальными природными и историческими объектами. Отмечу, что «прикоснуться» к творческим проектам конкурсантов во время их защиты смогут все желающие», – рассказал генеральный директор «Липецкого питчинга кинопроектов» Антон Савкин.

Победители Питчинга получат от организаторов и партнеров конкурса техническую, информационную, юридическую и организационную помощь в реализации кинопроектов, а также финансовую поддержку. Призовой фонд в категории «Игровое кино» составляет 1 млн рублей, в категории «Документальное кино» – 500 тыс. рублей. На съемку кинокартин победителям будет отведено 11 месяцев, а уже в мае 2025 года их работы будут представлены на отчетном показе в Липецке.

«Проведение подобных мероприятий на территории Липецкой области открывает дополнительные возможности для раскрытия новых талантов среди жителей региона. Такие события привлекают внимание гостей нашего края к его красотам, истории и достижениям. Липецкая земля – гостеприимная, уверен, она вдохновит авторов на создание новых интересных проектов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов» проводится при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив», управления культуры и искусства Липецкой области, департамента культуры и туризма администрации Липецка, а также липецкого областного отделения Союза кинематографистов России.