Подведены итоги областных публичных конкурсов «Изобретатель и рационализатор года» и «Инженер года» в администрации Липецкой области. В конкурсе «Изобретатель и рационализатор года» конкурсная комиссия определила победителей по следующим номинациям: черная металлургия и горнодобывающая промышленность; сварка; теплоэнергетика и электроэнергетика; экология и мониторинг окружающей среды, переработка и утилизация отходов; машиностроение, механизация и автоматизация процессов в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности; стройиндустрия; промышленное, гражданское и дорожное строительство; организация управления промышленным производством, менеджмент качества.

«Мы заинтересованы в грамотных специалистах, профессионализм которых поможет сделать наши предприятия более производительными и энергоэффективными», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Областной публичный конкурс «Инженер года» проводится в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». В особо значимых для экономики региона номинациях «Металлургия и горнодобывающая промышленность», «Машиностроение и металлообработка», «Энергетика. Энергосбережение» в областном публичном конкурсе «Инженер года» присуждаются по две премии. В остальных номинациях определялось по одному победителю.

По итогам рассмотрения и обсуждения работ в категории «Инженерное искусство молодых» победителями признаны пять человек – сотрудники АО «Стагдок» и ПАО «НЛМК». В категории «Профессиональные инженеры» победителями признаны инженеры и специалисты ПАО «НЛМК, ФГБОУ ВО «ЛГТУ», НАО «Чаплыгинская швейная фабрика», АО «Стагдок», АО «Доломит», ООО «ЛеМаЗ», Грязинского культиваторного завода. Победители конкурсов награждаются денежной премией, она будет вручена во время проведения одного из публичных мероприятий в I квартале 2022 года.

Публичные конкурсы «Изобретатель и рационализатор года» и «Инженер года» проводятся в целях развития и популяризации инженерного, изобретательского и рационализаторского движения в Липецкой области, выявлению научно-технического потенциала, повышению привлекательности труда и профессионализма инженеров, привлечению внимания к достижениям и опыту лучших инженерных кадров.