В регионе

Определены лучшие районные отделения судебных приставов Липецкой области

1 час назад
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В управлении ФССП России по Липецкой области подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение региона по итогам работы за 2020 год”.

Лучшими стали Тербунское, Добринское и Данковское районные отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области.  Старшие судебные приставы лучших структурных подразделений по итогам 2020 года награждены дипломами и кубками.

Также определены победители смотра-конкурса по направлениям деятельности.

За лучшую организацию исполнительного производства дипломом I степени награждено Тербунское районное отделение судебных приставов.

За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов дипломом I степени награждено Становлянское районное отделение судебных приставов.

За лучшую организацию дознания дипломом I степени – Чаплыгинское районное отделение судебных приставов.

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