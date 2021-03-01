В управлении ФССП России по Липецкой области подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение региона по итогам работы за 2020 год”.

Лучшими стали Тербунское, Добринское и Данковское районные отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области. Старшие судебные приставы лучших структурных подразделений по итогам 2020 года награждены дипломами и кубками.

Также определены победители смотра-конкурса по направлениям деятельности.

За лучшую организацию исполнительного производства дипломом I степени награждено Тербунское районное отделение судебных приставов.

За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов дипломом I степени награждено Становлянское районное отделение судебных приставов.

За лучшую организацию дознания дипломом I степени – Чаплыгинское районное отделение судебных приставов.