Конкурс профессионального мастерства среди поваров прошёл в Липецком колледже индустрии сервиса. За призовые места боролись 18 липчан. Золото в категории «Профи» занял Артём Голосов. Лучшим среди студентов стал Виктор Слепченко. Профконкурс проводился в рамках двухдневного форума работников системы Horeca (гостинично-ресторанного бизнеса).

В состав жюри вошли президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья, основатель кулинарной студии из Воронежа Дмитрий Выродов, президент Ассоциации Chefs Team Russia Николай Сарычев, повар столичного ресторана Евгений Михайлов и липецкий шеф Илья Игнатенко. Судьи также выступили в качестве спикеров и провели для участников состязаний серию мастер-классов.

«В условиях профессионального конкурса участники стремятся проявить свои лучшие качества, придумывают новые блюда, экспериментируют со вкусами и сочетаниями продуктов. Это помогает им совершенствовать своё мастерство и достигать новых высот в профессии. Радует, что повара использовали местную продукцию. Зелень, овощи и мясо — от липецких производителей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.