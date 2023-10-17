В областном центре прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей пассажирского транспорта, обслуживающих городские и межмуниципальные маршруты. Водители Липецкой области проверили знания теории и навыки маневрирования. Лидеров выбирали в четырех номинациях.

«Водители Липецкой области – настоящие профессионалы своего дела. Все мы помним, как они помогали вывозить жителей Херсонской области, спасли тысячи жизней. Благодаря мастерству тех, кто ежедневно выходит на маршруты в нашем регионе, обеспечивается комфорт и безопасность жителей Липецкой области», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Во время первого этапа проверялись теоретические знания конкурсантов. Им предстояло ответить на 20 вопросов по ПДД. И здесь самым сложным для некоторых участников оказалось сохранить спокойствие.

Практический этап включал восемь элементов: пассажирская остановка, стоянка, тоннельные ворота, колея, эстафета, бокс, круг и стоп. Последние три упражнения участники выполняли передним и задним ходом.

«Самое сложное в практическом этапе было выполнение остановки методом параллельной парковки и пункт «Остановка» — много внешних факторов и помех. А так, в целом, все в порядке – по впечатлениями водитель «Липецкпассажиртранса», – Сергей Карпов.

Победителем среди водителей автобуса большого класса с гидромеханической передачей стал водитель «ПАО «НЛМК» Евгений Хабаров. Второе место занял его коллега Виталий Кокорев. Бронза у сотрудника муниципального перевозчика Петра Франка.

Среди тех, кто управляет автобусами большого класса с механической коробкой переменных передач лучшим стал водитель муниципального предприятия Сергей Берлев. Второе место занял сотрудник ПАО «НЛМК» Евгений Хабаров. Третье – специалист «Липецкпассажиртранса» Михаил Поляков.

Лидер в номинации «Лучший водитель автобуса среднего класса» – специалист ПАО «НЛМК» Дмитрий Дадычин. Серебро завоевал его коллега Александр Климов. Бронзу – сотрудник «Горэлектротранса» Алексей Карпухин.

Победитель среди водителей автомобиля марки КамАЗ-65117 и их модификаций – водитель ПАО «НЛМК» Александр Климов. Второе место занял его коллега Евгений Хабаров. Третье – их сослуживец Сергей Сушков.

Стоит отметить, что в конкурсе принимала участие водитель-девушка. Татьяна Высоцкая продемонстрировала свои умения в вождении ЛИАЗа и ПАЗа.

«Главное было – собраться с мыслями. О соревнованиях узнала случайно и сразу решила принять участие. Оказалось, что я – единственная девушка, вышедшая на старт. Люблю свою работу. С 2005 года вожу пассажирский транспорт. Начинала с троллейбуса, теперь рулю автобусом. Сейчас даже немного проще – у троллейбуса две дороги: асфальт перед глазами и провода над головой. А вообще, думаю, что мы здесь все водители, а не мужчины и женщины», – подчеркивает Татьяна Высоцкая.

Победителей наградили кубками, дипломами и денежными премиями к профессиональному празднику.

Конкурс проводится в целях повышения престижа труда водителей, пропаганды достижений профессии и распространения передового опыта. Организатор – управление дорог и транспорта Липецкой области.