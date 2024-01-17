Места крещенских купаний в Липецкой области определены в 17 локациях в 13 муниципалитетах. Со списком можно ознакомиться по ссылке. Здесь специально оборудуют места для захода в воду, а за безопасностью будут следить спасатели, медики, полиция, Росгвардия, органы местного самоуправления и добровольцы – всего около 230 человек и 60 единиц техники.

Спасатели во время крещенских купаний рекомендуют соблюдать определенные правила: купаться только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей, не употреблять алкоголь, не окунаться в прорубь голодным, перед заходом в воду слегка разогреться разминкой, подходить к проруби аккуратно и в нескользкой легкоснимаемой обуви, держаться за перила, соблюдать очередность погружения и не создавать давку, окунаться не больше чем на 10-15 секунд во избежание переохлаждения организма. Категорически запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых, ныряние в воду непосредственно со льда, подъезд к купели на автотранспорте. После купания советуют растереться махровым полотенцем и надень сухую одежду. А для укрепления иммунитета и недопущения переохлаждения – выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.

«Традицию крещенских купаний соблюдают многие. Чтобы праздник не омрачился травмами или несчастными случаями, в регионе определены специальные места, где войти в воду можно будет безопасно – под присмотром спасателей и медиков», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.