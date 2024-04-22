Более 300 конкурсантов из 29 учебных учреждений Липецкой области приняли участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». По итогам соревнований 162 человека стали победителями по 34 компетенциям. Победителям и призерам вручены дипломы, медали и подарочные сертификаты.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ: для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали «Адаптивная физическая культура», «Администрирование баз данных», «Изобразительное искусство», «Исполнительское мастерство (вокал)» и «Клининг».

Липецкая область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. За восемь лет количество участников регионального чемпионата возросло более чем в 30 раз. Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» 2024 года пройдет с 25 по 29 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор».

«Чемпионат помогает людям с ограничениями по здоровью продемонстрировать свои таланты и владение профессиями и специальностями, актуальными для развития экономики Липецкой области. Это серьезный вклад не только в интеграцию в трудовую среду, но и в социализацию», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.