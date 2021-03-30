В городском управлении главного смотрителя по результатам торгов заключили контракты на ремонт ряда городских улиц Липецка. Работы на Новокарьерной и Чапаева проведёт «Строительная компания Вектор», на Меркулова – ООО «Строймастер», а улицу Подгоренская приведёт в порядок ООО «Стройсервис». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В ходе торгов подрядчикам удалось снизить первоначальные цены контрактов. Ремонт Новокарьерной и Чапаева обойдётся в 13,5 млн рублей, стоимость работ на Меркулова составит порядка 42 млн рублей, а на Подгоренской – более 16 млн рублей, – отметили в управлении.

На каждом объекте – серьёзный объём работ. Так, на улице Меркулова специалистам предстоит отремонтировать участок улично-дорожной сети от дома №2 до дома №22 на проспекте 60-летия СССР – срезать старое полотно общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, а затем уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать заездные карманы на остановке «Сиреневый проезд», привести в порядок пешеходные зоны и смонтировать порядка 5,5 тысяч погонных метров бортовых камней. В Подгорном зона производства работ — от вл. №6 по улице Подгоренская до дома №5 по улице Телецентр – подрядчику необходимо устроить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, заменить свыше 2,2 километров бордюров и отремонтировать 720 метров ограждения. В частном секторе – на улицах Новокарьерная и Чапаева – рабочие уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, общая площадь работ – более 11 тысяч кв. м.

Напомним, все работы на перечисленных объектах специалисты проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ожидается, что ремонт на четырёх липецких улицах завершится летом.