Перечень региональных приоритетных проектов в сфере бизнеса установлен постановлением правительства Липецкой области. Вошедшие в него предприятия смогут оформить льготные займы в областном Фонде поддержки МСП под половину ключевой ставки Центрального Банка. Сегодня это 9% годовых.

В первую очередь такая поддержка направлена на помощь социальным предпринимателям и предприятиям, которые занимаются обрабатывающим производством, гостиничным бизнесом, общепитом, садоводством, развозной торговлей в отдаленных населенных пунктах, расчисткой прудов, развивают креативные индустрии, кинематографию, спорт, а также занимаются ремесленным производством или народными художественными промыслами. Кроме того, приоритетную господдержку будут получать те, кто реализует такие проекты, как оформление фасадов зданий по правилам благоустройства; продвижение товаров и услуг Липецкой области на международных и межрегиональных рынках; селекционно-генетическая деятельность; производство инкубационного яйца, элитных семян, семян высоких репродукций; поставка продукции в рамках проекта «Агрегатор», сообщили в липецком областном Фонде поддержки МСП.

Узнать подробную информацию можно по телефону: +7(4742) 56-20-20 или в социальных сетях фонда ВКонтакте и Телеграм. Также специалисты готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8, Елец, улица Карла Маркса, 15.

Липецкий областной Фонд поддержки МСП является государственной микрофинансовой организацией и ведёт деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России. Его главная задача – поддерживать субъекты МСП и самозанятых граждан. Фонд оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках, предоставляя поручительства.

«Липецкая область входит в десятку регионов по инвестиционному климату. Создание привлекательных условий для инвесторов помогает реализовать уникальные, а также социально важные проекты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.