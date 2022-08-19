Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области. Как сообщили в региональном управлении экономического развития, оценка производилась по комплексу показателей, включающих уровень развития бизнеса, состояние дорог, жилищное строительство, доступность общественного транспорта, очередность в детсады, качество образования и общую удовлетворенность жителей работой местной администрации.

Наилучшие результаты у Липецкого района. С четвертой позиции в прошлом году он поднялся на первую строчку. Также в топ-5 вошли Добровский, Задонский, Лебедянский и Добринский районы. Прорывом года можно назвать Задонский район, улучшивший позиции на 10 мест в рейтинге. С 13 места в 2020 году он переместился на 3 место по итогам 2021 года. Значительно улучшили позиции Липецк (8 место) и Елец (10 место), переместившиеся в рейтинге на 6 и 5 позиций соответственно. 9 место у Хлевенского района. В середине рейтинга Грязинский (6 место) и Воловский (7 место) районы.

«От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населенных пунктов достигнуты хорошие показатели. Но у нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Оценка деятельности органов местного самоуправления проводится на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов».