Итоги ежегодной оценки работы администраций районов и городов подведены в Липецкой области. Как сообщили в региональном управлении экономического развития, оценка производилась по комплексу показателей, включающих уровень развития бизнеса, состояние дорог, очередность в детсады, доступность общественного транспорта и общую удовлетворенность жителей работой местной администрации.

Наилучшие результаты у Добровского района. С пятой позиции в прошлом году, он поднялся на первую строчку. Также в топ-5 вошли Усманский, Лебедянский, Липецкий и Грязинский районы. Прорывом года можно назвать Воловский район, улучшивший позиции на 10 строчек в рейтинге. С последнего 20 места в 2018 году он переместился на шестое по итогам 2020-го. На семь позиций поднялся Задонский район. Замыкают десятку лучших Измалковский и Тербунский районы. Липецк и Елец расположились в середине второй десятки на 14 и 15 местах соответственно.

«Необходимо постоянно повышать эффективность работы, добиваясь все более высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей Липецкой области и качестве жизни людей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.