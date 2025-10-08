Определиться с вузом и будущей профессией помог старшеклассникам Липецка «Навигатор поступления» в ЛГПУ

На базе Липецкого государственного педагогического университета прошло выставочное мероприятие «Навигатор поступления», которое собрало старшеклассников и их родителей. Цель мероприятия — помочь школьникам в осознанном выборе будущего.

Гости смогли познакомиться с ведущими вузами и колледжами региона и страны, а также узнать о перспективах трудоустройства после обучения. Для участников организовали разнообразные форматы взаимодействия: лекции от учебных заведений, профориентационное тестирование, мастер-классы с разбором типовых заданий ОГЭ и ЕГЭ, индивидуальные консультации с экспертами по поступлению и живое общение с представителями приёмных комиссий.

Особое внимание на мероприятии уделили федеральному проекту «Профессионалитет». Его амбассадоры делились личным опытом, рассказывали о преимуществах практико-ориентированного подхода, уникальном оборудовании мастерских и карьерных перспективах для выпускников. Гости познакомились с информацией о направлениях подготовки, учебном процессе и возможностях сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями региона в рамках федерального проекта.

«В Липецкой области созданы пять кластеров в металлургии, цифровом машиностроении, здравоохранении, цифровизации и энергетики и агросекторе. В них задействованы почти половина образовательных организаций Липецкой области, которые реализуют программы среднего профобразования. С этого года «Профессионалитет» входит в новый нацпроект «Молодёжь и дети», что, в свою очередь, открывает дополнительные возможности для подготовки высококвалифицированных кадров для нашего региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.