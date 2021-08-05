Определён генпроектировщик и подрядчик для возведения центра радионуклидной терапии в Липецке. АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) и ООО «Радиоизотопные приборы» заключили договор на выполнение проектно-изыскательских работ.

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Липецкой области и АО «Русатом Хэлскеа». Его цель – повысить доступность, своевременность и качество оказания онкологической помощи населению Липецкой области и жителям сопредельных регионов. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей.

«Высокотехнологичная медицина откроет новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Больные получат более качественную и доступную помощь», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Современный центр радионуклидной терапии будет создан на базе Липецкого областного онкологического диспансера и сможет оказывать более 2800 услуг для диагностики и лечения онкологических заболеваний современными методами радионуклидной терапии. Центр обеспечит доступность для населения услуг высокотехнологичной медицинской и паллиативной помощи с применением современных радиофармпрепаратов. Приём первых пациентов запланирован на 2023 год.