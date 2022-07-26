Дивизион «Русатом Хэлскеа», аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения, выбрал подрядчиков, которые возведут центр радионуклидной терапии в Липецке. Это консорциум из нескольких компаний – ООО «Новая Уральская Компания», ООО «Рубин», ООО «Строительное-Монтажное Управление – 1 «ЭКОЛОГ БАШСПЕЦНЕФТЕСТРОЙ» и ООО «МЕДТЕХ АЛЬЯНС».

Ожидается, что строительство объекта на улице Адмирала Макарова – рядом с онкологическим диспансером – начнётся уже в 2022 году в рамках подписанного ранее инвестиционного соглашения между АО «Русатом Хэлскеа» и правительством Липецкой области. Согласно контракту, подрядчики выполнят строительно-монтажные работы, а также осуществят поставку, монтаж и пуско-наладку необходимого для функционирования центра оборудования. На эти цели инвестором выделено около 1,3 млрд рублей.

«Это важный и социально значимый проект. Центр радионуклидной терапии в Липецке позволит восполнить дефицит специализированной медицинской помощи пациентам при лечении онкологических заболеваний», – отметил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Первых пациентов центр примет уже 2024 году. В нём будут работать кабинеты консультативного приёма, дневной стационар и два профилированных отделения с круглосуточным режимом пребывания. Ежегодно в центре радионуклидной терапии будут оказывать около трёх тысяч медицинских услуг жителям региона, а также клиентам из соседних областей.

«Центр откроет новые возможности для лечения онкологических заболеваний и поднимет оказание медицинских услуг онкобольным на более высокий уровень, жители Липецкой области смогут бороться с недугом самыми современными препаратами и технологиями, не покидая регион», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект строительства центра радионуклидной терапии отвечает целям национального проекта «Здравоохранение» и позволит повысить доступность, своевременность и качество оказания необходимой онкологической помощи населению.