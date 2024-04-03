Дополнительно 250 млн рублей по поручению губернатора региона Игоря Артамонова выделено на ремонт дорог в Липецке. Это участки, которые не вошли в первоначальный план 2024 года.

В мэрии Липецка определили участки, на ремонт которых будут направлены дополнительные областные средства. Полный перечень – по ссылке.

«После зимы ряд дорог в городе выглядит кошмарно. Да и не только в зиме дело. Некоторые дороги не ремонтировались с 1991 года. А поток транспорта растёт. В ближайшие недели начнём ремонтировать», – прокомментировал губернатор.