В Липецкой области сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность ранее судимого 37–летнего местного жителя, который причастен к сбыту наркотиков через Интернет-магазин на территории региона.

Подозреваемого задержали оперативники совместно с госавтоинспекторами на въезде в Липецк после того, как он забрал крупную партию смертоносного «товара».

В его автомобиле обнаружено более трёх килограммов наркотических средств и психотропных веществ, как растительных, так и синтетических. Мужчина перевозил их в пластиковых ёмкостях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проведение оперативно–розыскных мероприятий и следственных действий продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.