Методику стереотаксической радиотерапии используют доктора Липецкого областного онкологического диспансера. Благодаря верно подобранной дозе облучения и точечному воздействию на новообразование радиотерапевты за один сеанс добиваются результатов, аналогичных удалению рака хирургическим путём. Лечение проводится при визуальном рентгеновском контроле: именно он позволяет «прицелиться» в раковую «мишень» с точностью до миллиметра.

В онкодиспансере отмечают, что такое лечение уже получили сотни пациентов, а необходимое для проведения этой методики оборудование соответствует уровню федеральных центров. Оснащение для хирургического корпуса медучреждения закуплено по нацпроекту «Здравоохранение».

«Наши онкологи продолжают совершенствовать свои методики, спасая липчанам жизни. Выросло качество оперативной помощи: благодаря новейшим технологиям доктора проводят как малоинвазивные, так и сложные хирургические вмешательства. Вырос уровень и диагностики новообразований: здесь большую роль играет диспансеризация. За пять лет наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению смертности от рака», — комментирует губернатор Игорь Артамонов.