Межрегиональная конференция «Развиваем контрактную систему Вместе» впервые проходит в Липецкой области. Она стартовала сегодня, и рассчитана на два дня. Участвуют более 50 профессионалов сферы закупок из 17 регионов. В качестве спикеров выступают представители Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы России, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

С участниками конференции встретился заместитель губернатора Липецкой области – начальник регионального управления финансов Вячеслав Щеглеватых. Он отметил, что наш регион для проведения конференции выбран не случайно. Липецкая область на протяжении ряда лет является лидером по таким показателям как экономия бюджетных средств по итогам закупочных процедур (порядка 11%) и доля конкурентных закупок (более 70%).

Вячеслав Щеглеватых подчеркнул, что с 2016 года по настоящее время на федеральном уровне система закупок Липецкой области ежегодно получает статус высокой прозрачности. Два года подряд региональному управлению финансов присваивается сертификат лидера индекса эффективности закупочной деятельности регионов РФ.

«Липецкая область готова делиться своим успешным опытом. Приехавшие на конференцию коллеги выразили заинтересованность в изучении наших лучших практик. Мы обязательно их представим, и будем дальше работать над повышением нашей компетентности в этом вопросе», – прокомментировал вице-губернатор.

В ходе конференции будут представлены областные проекты в сфере закупок, которые успешно прошли апробацию и уже реализованы на практике, отмечены на федеральном уровне и включены в Белую книгу закупок. Одним из таких проектов «Входной контроль качества продуктов питания» и заинтересовались коллеги из различных субъектов РФ.

Около 80% закупок для нужд региона размещается на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», представители которой также принимают участие в конференции. На протяжении нескольких лет совместно с этой компанией регион реализует множество совместных проектов, которые нацелены на развитие закупочных процессов и повышение эффективности расходования бюджетных средств. В частности, на безвозмездной основе провозятся обучающие семинары и конференции. Благодаря этому более тысячи специалистов, отвечающих за закупочную деятельность в учреждениях области, повысили свою квалификацию в сфере закупок.

«В процессе проведения закупок специалистам приходится работать с большим количеством технических средств. Наша задача – эту систему усовершенствовать, сделать удобнее и эффективнее. Что мы достаточно успешно реализуем. Более того, нами принято решение о создании в регионе консультационного центра, сотрудник которого будет помогать заказчикам Липецкой области по вопросам, касающимся закупок», – рассказала первый заместитель генерального директора АО «Сбербанк-АСТ» Юлия Склярова.

Завтра в рамках конференции будут работать несколько круглых столов. Участники обсудят вопросы централизации закупок и организации закупочных процедур в строительном комплексе. Липецкая область представит региональный проект «Входной контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в учреждения социальной сферы».