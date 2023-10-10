Опыт по передаче услуг управления имущественных и земельных отношений в УМФЦ, реализуемый в Липецкой области, представлен на VII Всероссийском форуме МФЦ, который прошел в Рязани и объединил представителей центров «Мои документы» из 81 региона России.

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с марта 2023 года 12 основных земельных услуг можно получить во всех отделениях МФЦ региона. Данными услугами уже воспользовались порядка 6000 жителей. Проект стал частью процесса оптимизации в областном управлении имущественных и земельных отношений, который поддержали региональные и федеральные эксперты в ходе партнёрской проверки в конце сентября. Успешный опыт заинтересовал коллег из других регионов, в частности Тверскую и Белгородскую области, которые готовы транслировать его в своих МФЦ. В проектном офисе АНО «РЦК» Липецкой области сообщили, что готовы оказать всестороннюю поддержку коллегам из других субъектов.

Активное внедрение процессов оптимизации в органах власти Липецкой области осуществляется не только в рамках проекта «Бережливый (эффективный) регион», но и в рамках клиентоцентричного подхода в оказании государственных услуг, курируемого Агентством стратегических инициатив и Аналитическим центром при Правительстве РФ. «Многие структуры и предприятия Липецкой области внедряют бережливые технологии и практически сразу замечают положительный эффект, выражающийся в снижении издержек, увеличении прибыли и рентабельности», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.