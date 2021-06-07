Вопросы интеллектуальной собственности как новой возможности для молодежного предпринимательства обсуждали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием представителей Липецкой области.

Коммерциализация своей интеллектуальной собственности – общемировая тенденция. На своих изобретениях зарабатывают как отдельные авторы, так и страны. К примеру, поступления от продажи лицензий на внешних рынках по итогам 2019 года у Сингапура – 8 млрд долларов, США – 118 млрд долларов. У России же результаты намного скромнее – 1 млрд долларов. Как это исправить, обсудили на специальной сессии Международного молодежного экономического форума.

В качестве примера успешной стратегии по поддержке молодежного изобретательства и его коммерциализации, организаторы пригласили администрацию Липецкой области представить новый проект «Дети-новаторы». Его в этом году власти региона запустили совместно с липецким отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). О проекте российским и иностранным экспертам и предпринимателям рассказал заместитель главы администрации региона Александр Рябченко.

«Идея проекта «Дети-новаторы» – включить как можно больше ребят в творческую и конструкторскую деятельность, развить у каждого школьника изобретательское мышление. Наши студенты уже сегодня очень активно занимаются изобретательством, получают патенты и внедряют свои открытия на предприятиях региона. Мы же считаем, что начинать эту работу нужно со школьного возраста. На это и нацелен проект», – отметил Александр Рябченко.

Методика не просто разработана ВОИР под руководством профессора ЛГПУ Вячеслава Тигрова, а уже апробирована и дает хорошие результаты. Она позволяет молодым изобретателям перекладывать свои идеи в бизнес-формат и продавать их предприятиям. Как рассказал Александр Рябченко, благодаря ей уже получен 41 патент.

Проект «Дети-новаторы» позволит масштабировать эту методику на весь регион. В итоге ребенок из района может пройти путь от знакомства с изобретательством до заключения контрактов с бизнесом. Самая главная задача – получение финансового результата от своей работы, когда дети смогут увидеть некий маяк реализации своей идеи и творчества, при этом оставаясь в родном регионе. «Собственно, это и есть приоритетная задача, поставленная главой нашего региона Игорем Артамоновым», – сказал Александр Рябченко.

Пока пилотный проект охватывает несколько муниципальных районов. Из 250 учащихся выбрали десять человек, чьи проекты представят бизнесменам и руководителям предприятий Липецкой области. Целевой финансовый эффект от изобретений группы – 20 млн рублей.

«Мы замкнули весь цикл – от изобретения до внедрения технологии на предприятии. Серьезная поддержка в виде федеральных субсидий. Мы получили хороший отклик от бизнеса, потому что без финансового маяка это казалось утопической идей. Мы увидели заинтересованность и понимание того, что процесс необходимо поддерживать», – добавил Александр Рябченко.

Комментируя его выступление, модератор дискуссии, руководитель Молодежного Совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ольга Тарасова отметила, что это яркий пример реализации инициативы по поддержке и популяризации изобретательства в школьной и молодежной среде. «Возрастающая значимость института интеллектуальной собственности, новые модели коммерциализации своей интеллектуальной собственности позволяют в большей степени мотивировать молодых людей заниматься наукой и изобретательством. Это следует оценивать как новое интересное занятие и перспективный бизнес для молодых людей», – отметила Ольга Тарасова.