Липецкие экологи приняли участие в XXVI заседании Донского бассейнового водного управления. На встрече обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», исполнение графиков инвентаризации руслоперегораживающих сооружений, водных объектов, нуждающихся в восстановлении.

Большое внимание было уделено вопросу исполнения дорожной карты по восстановлению бассейна реки Дон. Для Липецкой области сохранение экосистемы Дона является одной из приоритетных задач, так как протяженность водной артерии на территории региона составляет 311 километров, подчеркнули в областном управлении экологии и природных ресурсов.

На Бассейновом совете был высоко оценен опыт региона по сохранению и восстановлению водных объектов и водохозяйственных систем. В Липецкой области акцент сделан на комплексный подход к восстановлению водных объектов. Разработаны проектные документации на расчистку рек Дон, Красивая Меча, реконструкцию очистных сооружений в Липецке, Задонске, Ельце. Реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», выполняются капитальные ремонты гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, расчищаются русла рек, устанавливаются границы береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, приводятся в порядок пруды.

В регионе расчищено свыше 46 километров русел рек Ягодная Ряса, Воронеж, Сосна, Красивая Меча. В рамках областной программы расчищено больше 10 прудов в муниципалитетах. Проведено 11 капитальных ремонтов ГТС. В результате проделанной работы условия проживания улучшили более 33 тысяч человек.

«Сохранение уникальных водных объектов является одной из главных задач в рамках реализации национального проекта «Экология», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Региональная власть уделяет особое внимание улучшению экологической ситуации и ведёт комплексную работу в этом направлении».