V Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения прошло в Санкт-Петербурге с участием представителей Липецкой области. В форуме для руководителей и специалистов федеральных и региональных ведомств, курирующих вопросы энергосбережения, приняли участие более 150 экспертов из разных регионов России – сотрудники центров энергосбережения, представители органов исполнительной власти, специалисты, отвечающие за энергоэффективность предприятий, преподаватели и руководители профильных вузов.

В состав делегации Липецкой области вошли руководитель регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев, а также директор центра энергоэффективности Виктор Масликов. Они приняли участие в пленарном заседании с руководителями департаментов Минстроя, Минэкономразвития, Фонда содействия реформирования ЖК, других федеральных и региональных ведомств. В ходе дискуссий участники форума обсудили государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2035 года, а также рассмотрели меры поддержки реализации энергоэффективных мероприятий. В частности, возможность включения в госпрограмму компенсации части затрат на реализацию энергосервисных контрактов как для МКД, так и для объектов бюджетной сферы.

Особое внимание на встрече уделили теме энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Представители Липецкой области поделились опытом создания интерактивной карты энергоэффективности МКД, которая доступна каждому жителю региона. Михаил Боев отметил, что для создания карты специалисты региональных Фонда капремонта и центра энергоэффективности провели оценку работы систем теплоснабжения и теплопотребления более чем шести тысяч домов Липецкой области. Дома с низкой энергоэффективностью на карте отмечены красным. Там же даны рекомендации о мерах, которые необходимо принять, чтобы увеличить энергоэффективность. Например, провести изоляцию внутридомовых сетей, установить автоматизированные тепловые пункты, утеплить здание. Участники форума высоко оценили опыт Липецкой области.

«Очень интересный проект, с его помощью жители могут узнать больше об энергоэффективной деятельности, а также о том, какие энергосберегающие мероприятия необходимо провести в их доме. Будем изучать опыт липецких коллег, и развивать его на других площадках», – отметила вице-президент, руководитель центра энергоэффективности НО «Центр стратегических разработок» Екатерина Кваша.

Повысить энергоэффективность дома можно в рамках проведения капремонта. Например, благодаря установке автоматизированного теплового пункта. За 2019-2021 годы в Липецкой области в рамках программы капремонта АТП были установлены в 165 домах региона.

«Установка АТП заметно сократило количество жалоб на некачественное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и высокие платежи за отопление. Кроме того, благодаря проведенным энергосберегающим мероприятиям количество домов с низкой энергоэффективностью снизилось с 800 до 300», – отметил директор регионального ФКР Виктор Петров.

Самостоятельно узнать, как установить автоматизированный тепловой пункт, жители региона могут благодаря электронному помощнику «Сервис АТП», который действует на официальном сайте Фонда капитального ремонта. «Благодаря этим цифровым ресурсам липчане могут получить информацию об энергосберегающих мероприятиях, которые можно провести в их домах, это важно, ведь повышение энергоэффективности жилфонда помогает снизить не только потребление ресурсов, но и коммунальные затраты жителей», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.