Выполнение ускоренными темпами программы переселения липчан из жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, стало одной из первых тем, рассмотренных в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней Липецкой области. «Совет Федерации всегда был на стороне региона в вопросах поддержки социально важных проектов и инициатив. Мы благодарны за это», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как доложил заместитель губернатора региона Роман Петрухин на комитете по Федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, крайним сроком, когда граждане получат ключи от новых комфортных квартир, должен стать конец 2023 года, а не 2025-го, как это предполагалось ранее. Регион уверенно движется к этой цели. На сегодняшний день в Липецкой области уже расселили 66 тысяч квадратных метров. Для этого не только покупали у застройщиков отдельные квартиры, но и строили целые дома для переселенцев.

К примеру, в конце 2022 года сдан семнадцатиэтажный дом в областном центре. Жильцами новых 357 квартир стали 800 человек. У многих из них жилплощадь в сравнении с прошлой стала больше. Полтора месяца назад в Липецке ввели в эксплуатацию ещё одну новостройку для 70 семей. Что касается районов Липецкой области, то уже пять муниципалитетов завершили программу досрочно – это Воловский, Измалковский, Чаплыгинский, Елецкий и Долгоруковский районы. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько отметил, что опыт Липецкой области по строительству целых домов для переселенцев является позитивным примером для других субъектов.

«Аварийные дома не подлежат восстановлению и ремонту. Они не отвечают санитарным нормам и могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Однако в них по-прежнему живут люди. Мы обязаны позаботиться не только об их комфорте, но и безопасности», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.