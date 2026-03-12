Опыт Липецкой области по цифровизации сервисов и госуправления приехали перенимать представители муниципалитетов всей России

Липецкая область принимает почти 500 участников региональных дней III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Тема работы площадок – «Новые технологии на службе муниципалитета». На открытии гостей приветствовали полномочный представитель Президента России Игорь Щёголев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Вы ближе всего к людям, лучше всех знаете проблемы на местах, всегда первыми приходите на помощь в трудную минуту, – отметил Игорь Щёголев, обращаясь к присутствующим в зале. – Поэтому важно, чтобы органы местного самоуправления были подкреплены современными инструментами и тем массивом новых технологий, которые позволяют повышать эффективность работы, укреплять общественное доверие и достигать результатов, за которые будут благодарны люди. Выбор региона для обсуждения новых технологии на службе муниципалитетов обусловлен серьезными достижениями и успешными проектами, которые релизуются в Липецкой области. Многие из них признаны на федеральном уровне и масштабируются в других регионах. Уверен, что на форуме вы сможете не только приобрести новые компетенции, но и пообщаться с экспертами и укрепить межмуниципальное взаимодействие».

Региональные дни Форума – это открытая дискуссионная площадка для представителей муниципальных образований всей страны. Участники смогут обсудить актуальные вопросы развития территорий, обменяться успешными кейсами и найти партнёров для совместных проектов. Также состоятся выездные муниципальные практики.

«Выбирая темы для региональных дней, мы хотели заглянуть за горизонт, найти новые точки роста. Липецкая область стала для нас и для всей страны одним из ключевых партнёров в этом направлении. Регион по праву считается передовиком внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Время диктует: чтобы побеждать в информационной войне, которая ведётся за умы нашего подрастающего поколения, важно не просто успевать, а работать на опережение. При этом нужно грамотно подходить к применению инновационных технологий, не подменяя ими живое человеческое участие. Уверен, что знания и компетенции, полученные на липецкой земле, позволят внедрить лучшие наработки у себя в муниципалитетах и достойно представить их в апреле на главном форуме в Москве», – сказал на открытии Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Наиболее эффективные управленческие решения, представленные в ходе обсуждений, войдут в итоговую повестку III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который состоится в Москве.

«Весна – время обновления. Ремонт дорог, благоустройство территорий, старт новых проектов – перед главами муниципалитетов каждый день стоят серьёзные вызовы. Решать их эффективно и повышать качество жизни людей сегодня помогают новые технологии и цифровизация. Уровень муниципального самоуправления наиболее чувствителен для их внедрения, ведь именно через местные органы выстраивается взаимодействие жителей и представителей власти. Чтобы помочь главам отвечать на сегодняшние вызовы, ВАРМСУ реализует проект «Муниципальный диалог», ведётся работа федеральной проектной команды «Цифровизация муниципального управления». Эти площадки позволяют тиражировать лучший опыт. Но главный принцип – в центре любых, даже самых инновационных решений, всегда был, есть и будет человек», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Липецкая область была выбрана для проведения региональных дней Форума как субъект, активно внедряющий современные решения в госуправлении. Регион реализует масштабные цифровые и ИИ-проекты, признанные на федеральном уровне.

«Липецкая область рада принимать коллег из муниципалитетов всей страны. Для нас это возможность увидеть успешные практики других регионов и показать свои наработки. Мы используем цифровые сервисы и современные решения, чтобы быстрее реагировать на запросы жителей, эффективнее работать, делать государственные сервисы проактивными и максимально клиентоцентричными. Региональные дни Форума – возможность профессионально и по существу обсудить, какие решения дают результат, где есть точки роста, что можно брать и внедрять у себя. Такой обмен опытом особенно ценен, потому что муниципальная практика всегда очень конкретна», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Одной из наиболее успешных практик Липецкой области, получивших федеральное признание, стал электронный сервис «Забота». Это чат-бот, который изначально создавался для взаимодействия с семьями участников СВО. Благодаря системе родственники бойцов получили возможность круглосуточной связи со своими семейными кураторами. Можно обратиться за помощью, узнать о мерах поддержки. Сервис показал свою эффективность и к нему подключили будущих мам, педагогов, участников проекта «Активное долголетие», людей с ОВЗ.

Больше 100 наиболее актуальных услуг доступны жителям в электронной форме. За 2025 год граждане 1,8 млн раз обратились за услугами через портал Госуслуг – это более 97% от общего числа обращений. На портале создан специальный раздел с актуальной информацией о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.

Единая диспетчерская служба Липецкой области обрабатывает и контролирует исполнение заявок от населения. В среднем на линию поступает около 1 млн обращений в год. Разгружать операторов помогает искусственный интеллект. Голосовой помощник «Ника» распознаёт и синтезирует речь, может вызвать врача на дом, записать на приём в поликлинику или на диспансеризацию, опросить жителей о статусе и качестве приёма в медорганизациях. За 2025 год в ЕДС поступило 60 тысяч вызовов врача на дом, из них более 45% оформлены «Никой».

В регионе действует Единая платформа видеоаналитики, объединяющая 23 тысячи камер видеонаблюдения, в том числе с распознаванием лиц. Цель – повышение уровня безопасности жителей, профилактика и раскрытие правонарушений. К примеру, до 68% правонарушений удалось раскрыть с помощью записей с камер. В 2025 году разработки региона получили сразу восемь наград Национальной премии «Безопасный город».

Цифровая трансформация стала ключевым направлением работы правительства области. Создан единый реестр процессов органов власти, завершено 92 проекта. Внедрена система управления трансформацией региона, позволяющая в реальном времени отслеживать эффективность нововведений.

III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» состоится в апреле 2026 года в Москве. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Также в рамках форума пройдёт III Всероссийская муниципальная премия «Служение». Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.