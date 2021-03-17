Проектное финансирование для застройщиков и льготные условия по ипотеке для покупателей частных домов будут предлагаться во всех регионах России со второго полугодия 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Сергея Бессонова, вице-президента Сбербанка, директора дивизиона “Кредитные продукты и процессы”.

Ранее Сбербанк запустил пилотный проект развития ИЖС – застройщик в Липецкой области получит проектное финансирование в размере 0,5 млрд рублей для возведения таунхаусов, а покупатели – льготную ипотеку по ставке от 6,2%.

“Во втором полугодии решение для ИЖС станет массовым продуктом, который мы начнем предлагать клиентам во всех регионах Российской Федерации”, – сказал Бессонов.

Помимо Липецкой области, где была реализована пилотная сделка, в первом полугодии “Сбер” планирует ряд сделок в ряде других регионах: Самарской, Пензенской, Ростовской (два проекта), Свердловской областях, а также в Татарстане. В общей сложности в рамках пилотных проектов планируют возвести более 300 домов.