В Санкт-Петербурге продолжает свою работу международный экономический форум. На одной из площадок при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, РБК и компании Иннопрактика состоялась стратегическая сессия «Эволюция инновационной инфраструктуры под новые экономические вызовы». Модератором сессии выступила Наталья Попова, первый заместитель генерального директора Иннопрактики.

Она отметила, что ключевым приоритетом государственной политики сегодня становится развитие высокотехнологичного бизнеса. Инновационные компании берут на себя функционал драйверов импортозамещения в стратегических отраслях. Именно поэтому для успешного развития и эффективной работы таких компаний необходимо формирование экосистем, способных объединить образование, науку, производство, бизнес и государство.

Подобные форматы, которые также предоставляют бизнесу различные льготы и преференции, уже действуют в России. Это особые экономические зоны, центр Сколково, другие инновационные организации, способные развивать технологические стартапы, помогать внедрять уникальные научные проекты.

С примером результативной работы ОЭЗ на сессии выступил генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Роман Петрухин. Он рассказал о структуре компании, достижениях, решении проблемных вопросов, работе с инвесторами в условиях экономических санкций.

«Базовую инфраструктуру, с которой начинается развитие особой экономической зоны, сегодня должна иметь каждая ОЭЗ. В первую очередь это касается строительства дорог, необходимых инженерных сетей. Нужно постоянно двигаться навстречу трендам будущего. Для нас один из приоритетов – построение такой экосистемы, которая будет удовлетворять все потребности резидентов. От подбора персонала до помощи в выстраивании логистических цепочек. Мы уже достигли определённых результатов и продолжаем работу в этом направлении», – подчеркнул Роман Петрухин.