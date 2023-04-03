Вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова в ходе очередной 23-й сессии регионального парламента представила депутатам отчёт о реализации комплекса мер поддержки для семей участников СВО, принятых в Липецкой области.

Она рассказала, что практически сразу после объявления частичной мобилизации в Центре соцзащиты населения Липецкой области было создано подразделение, состоящее из кураторов, работающих по системе патронажа. Изначально за одним куратором закреплялось до 10 семей военнослужащих, сотрудников Росгвардии и мобилизованных. Сегодня один куратор обрабатывает заявки 100 человек. На каждую семью был составлен «социальный паспорт», где собрана информация о всех родственниках и положенных им мерах поддержки.

Создан чат-бот «Патронаж», который предполагает двустороннюю связь. Сами члены семьи участника СВО связываются с куратором и обозначают потребности, а кураторы – сообщают о новых мерах поддержки и социальных выплатах. Всего поступило более 10 тысяч заявок, из них 98% уже отработаны. Большинство вопросов решались на уровне муниципальных образований. Оказывали помощь работодатели участников СВО, благотворители, депутаты разных уровней. Остались заявки, связанные преимущественно с сезонными ремонтами жилых домов.

В медицинской информационной системе «Квазар», которой пользуются врачи региона, специальным значком отмечены члены семей участников СВО. Их обслуживание ведётся вне очереди.

Главу комитета облсовета по социальным вопросам Ларису Ксенофонтову интересовал вопрос о распространении методов работы с семьями мобилизованных на другие категории граждан.

Ольга Белоглазова сообщила, что уже разработано приложение по работе с беременными женщинами. Оно позволит находиться на связи с доктором, наблюдающим беременность, напомнит, когда принять витамины, лекарства, когда пройти обследования и прийти на приём. К программе уже подключилось более тысячи жительниц Липецкой области.

Спикер облсовета Дмитрий Аверов поблагодарил губернатора и правительство Липецкой области за то, как была выстроена работа с семьями мобилизованных. Высокая степень проработки вопросов, организация оказания помощи отмечена на федеральном уровне.

На сессии перед парламентариями также выступил руководитель областного штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» Дмитрий Батищев. По его словам, удалось объединить усилия всех неравнодушных жителей Липецкой области, общественных и образовательных организаций, бизнеса, волонтёров и сделать оказание помощи участникам СВО, жителям ДНР и ДНР более адресной. Активное участие в этой работе принимают почти все фракции регионального парламента От Липецкой области в зону СВО уже отправлено более 300 тонн гуманитарного груза на общую сумму 1,25 млрд рублей.