В мероприятии участвовали педагоги инновационных центров целого ряда регионов.

На базе Дворца детского и юношеского творчества города Симферополя состоялся первый Всероссийский телемост «Взаимодействие и обмен опытом педагогов инновационных Центров «Лаборатория безопасности». Мероприятие посвящалось проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В онлайн-формате руководители, методисты и педагоги-организаторы из Смоленской, Омской, Липецкой, Калужской, Воронежской областей, ряда других регионов страны обменялись положительным опытом работы. Липецкую «Лабораторию безопасности» представлял ее руководитель Юрий Овчинников. Действующая на базе регионального Центра дополнительного образования Лаборатория была образована в 2018 году.

Специализированный центр позволил работать с детьми самого разного возраста — от 5-летних малышей до 14-летних подростков. Среди оборудования передвижной Лаборатории — макет городского пространства с проезжей частью, средствами регулирования дорожного движения и автомобилями, дорожные знаки, конусы, светофоры, велосипеды и даже микроавтобус. Это и многое другое позволяет ребятам в игровой форме примерить на себя роли и пешехода, и водителя. Вместе с самыми маленькими участниками дорожного движения обучение проходят и родители, ведь именно они дают детям первые знания о правилах дорожной безопасности.

Юрий Овчинников во время проведения телемоста презентовал коллегам многочисленные профилактические акции и проекты, пользующиеся популярностью у юных участников дорожного движения. Также были отмечены победы региональной «Лаборатории безопасности» во Всероссийском форуме «Вектор детства» и Всероссийском педагогическом фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения.

За прошедшее время специалисты «Лаборатории безопасности» провели обучающие занятия в десятках школ, детских садов, других образовательных организаций всех городов и муниципальных районов области, они привлекали внимание липчан к проблематике транспортной безопасности на множестве массовых мероприятий городского и регионального значения. Совместно с Госавтоинспекцией региональный центр «Лаборатория безопасности» активно проводит важную и очень востребованную работу по профилактике детского травматизма на дорогах.