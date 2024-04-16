Опыт управления имущественных и земельных отношений Липецкой области был представлен на XIV Международной Грушинской социологической конференции. Она проходила в Москве, целью мероприятия стало исследование влияния сбора и обработки обратной связи от клиентов на оценку уровня из удовлетворенности. Представители региона продемонстрировали наработки в создании проектов и сервисов с учетом голоса клиента.

Благодаря сбору и анализу обратной связи в управлении земельных и имущественных отношений выявляют основные потребности жителей региона, а затем, с их учетом, меняют и предоставление услуг. Уже удалось реализовать проекты, которые помогли сократить время ожидания в очереди, подавать заявления онлайн, получать договор или решение о предоставление земельного участка без посещения ведомства. Дальше планируется наполнение сайта управления имущественных и земельных отношений нужной для граждан информацией.

Представители нашего региона рассказали, как на практике проводится замер уровней лояльности и удовлетворенности в исполнительном органе государственной власти. Подход липчан признан примером для подражания руководителем управления мониторинга услуг и обратной связи аналитического центра при Правительстве РФ Мирославой Цапко.