«Оранжевый мяч – 2020» пройдет на липецком стадионе «Янтарь»

Липчане вместе со всей страной в День физкультурника, который отмечается 8 августа, примут участие в региональном этапе всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Он традиционно состоится на стадионе «Янтарь» в областном центре.

Турнир проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие и побороться за звание победителя «Оранжевого мяча» могут все желающие – любительские и профессиональные команды в составе четырех игроков (три игрока на площадке и один запасной).

Соревнования проводятся в трех возрастных группах:

юноши и девушки (2004-2006 г.р.);

юноши и девушки (2002-2003 г.р.);

мужчины и женщины (2001 г.р. и старше).

Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Увлеченный спортом глава региона Игорь Артамонов отметил важность для популяризации здорового образа жизни проведение в Липецкой области таких интересных турниров.

«Я желаю всем побед и спортивного долголетия. Ведь в баскетбол могут играть любители этого вида спорта самого разного возраста. Каждая школа области сегодня имеет спортивный зал, все больше строится комплексных спортивных площадок. Наша главная задача – привлечение всех без исключения жителей области к активному и спортивному досугу», – подчеркивает Игорь Артамонов.