Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 14 августа в 77 субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой области. Этот турнир проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

В Липецке соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Спорт парк» на улице Адмирала Макарова, 1м. Регистрация участников с 8.30 до 9.30, начало турнира в 10.00, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона. К участию в соревнованиях допускаются все желающие старше 14 лет в трех возрастных категориях независимо от уровня физической подготовки:

юноши и девушки до 16 лет (2005 год рождения и младше)

юниоры и юниорки до 18 лет (2003 год рождения и младше)

мужчины и женщины 19 лет и старше.

В состав команды входят четыре человека, из них три играют на площадке, еще один запасной. Участие в соревнованиях возможно только при наличии допуска врача. Турнир будет проходить с соблюдением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, предусмотренных Роспотребнадзором. Дополнительная информация: Константин Бреев, 8-910-258-20-74.