Орден Мужества за сына вручили отцу

В администрации округа получил награду Сергей Васильевич Колесников из Верхней Матрёнки. К ордену Мужества посмертно был представлен его сын Павел КОЛЕСНИКОВ, участник СВО.

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Павел Сергеевич Колесников — обычный сельский парень, не успевший даже завести семью. Родился в 1989-м, погиб 5 апреля 2024-го… Был замечательным старшим братом для младшего Дмитрия, заботливым сыном для родителей Татьяны Михайловны и Сергея Васильевича. Был…

Мама Татьяна Михайловна провожает сыновей в школу.

— В садик он у нас не ходил, — с большим волнением вспоминает мама Татьяна Михайловна, — воспитывался, пока мы с мужем на работе, с бабушкой и дедушкой. Очень рано стал разговаривать. К ним приходили соседки, чтобы послушать, как он будет их веселить любимой им песней «Клён кудрявый, лист резной…». Подрос, в школе учился хорошо. Одним словом, проблем у нас с ним не было.

По словам мамы, Павел очень любил брата Дмитрия. Первое время, когда тот родился, просто, как отец, за ним следил (их разделяют 9 лет). А потом братья стали единым целым, всё в жизни деля пополам: от работы до заботы о близких.

Теперь вся эта ноша легла на плечи младшего.

— Павел окончил Верхнематрёнскую школу в 2007-м, — продолжает Наталия Васильевна Матыцина, его классный руководитель, — рос уважительным и воспитанным. Я у них преподавала физику и математику. По этим предметам он занимался всегда очень хорошо. По окончании пошёл по стопам мамы и стал экономистом. Папа у него агроном. Мы постоянно с классом ходили в различные походы: зимой — на лыжах, летом — пешими. Паша был одним из активных участников наших путешествий по родному краю.

Павел Колесников был обычным сельским парнем. Воспитанный, трудолюбивый, внимательный, хорошо учился в школе. Потом трудился экономистом.

«Я ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ»

Парень вырос и стал командиром семьи, советуя старшим и младшему, что и где сделать либо купить, при этом, разумеется, и сам во всём принимал непосредственное участие. Отслужил в армии, работал.

Павел был внимательным и заботливым сыном для своих родителей Татьяны Михайловны и Сергея Васильевича. Улыбка не сходила с его лица.

— Служил он во Владикавказе в артиллерии, — рассказывает отец Сергей Васильевич, — по мобилизации его забрали в октябре 2022-го, там он сперва воевал гранатомётчиком на ПТУРСах — это противотанковый управляемый реактивный снаряд, предназначенный для стрельбы из ствольного артиллерийского и танкового вооружения. Сразу после учебки его направили на Луганщину, а перед гибелью он сражался на передовой в штурмовиках.

Сентябрь 2023 г. Долгожданный отпуск после года войны. Наконец, дома.

За это время земляк показал себя отважным и героическим бойцом. Был награждён медалями Жукова и «За боевое содружество». Приходил в отпуск в сентябре 2023-го, родные не могли нарадоваться его приезду. А потом ещё раз появился дома в феврале 2024-го. Этот приезд стал последним.

— Я тогда очень удивилась, — опять говорит мама, — ведь полгода, как положено для отпуска, ещё не прошло после сентября 2023-го, хотя, конечно, радости моей снова не было предела: сыночек — дома. Как оказалось, это после госпиталя его отпустили на побывку. Он был сильно ранен. А мы и не знали ничего, так как не говорил нам об этом. Такой человек был… Свои проблемы никому не навязывал и нас с отцом, видимо, не хотел волновать. Тогда в феврале и состоялась наша последняя с сынком встреча, когда мы из Липецка провожали его в Белгород. «Знайте: я вас всех очень люблю», — были его последние слова для нас. Я вернулась домой и места себе не найду. С сестрой поделилась страшной мыслью: «Паша будто с нами попрощался». К сожалению, моё сердце меня не обмануло.

Павел Сергеевич Колесников из Верхней Матрёнки героически сражался на фронте. Посмертно представлен к ордену Мужества.

«ПАША СТАЛ СТАРШЕ МЕНЯ…»

— В тот момент, в феврале 2024-го, мне даже и не показалось, а так и было на самом деле, — признаётся отец героя, — Павел стал намного старше меня морально. Менее полгода с сентября прошло вроде, а сын — совершенно другой. Столько повидал за это короткое время! На передовой воевал. Не звонил с самого начала: нельзя было, чтоб врага не навести на себя и группу. Лишь иногда мог передать весточку через земляка из Липецка: «Пусть твои родные передадут моим, что у меня всё нормально». И после такого звонка мы снова и снова начинали подолгу ждать, когда Павел хоть как-то объявит о себе.

Как только верхнематрёнец уехал после ранения, связь оборвалась с домом. Сначала по привычке считали: как обычно, на передовой Паша, потом передаст весточку. Но такой связи всё не было и не было. Заволновались…

20 мая 2024-го Колесниковым сообщили официальную страшную новость: их Павел Сергеевич пропал без вести. Начались муки ада для родных: что делать, где сына и брата искать? Долгие-долгие дни ожиданий.

Мемориальная табличка в центре Верхней Матрёнки, где родился и вырос защитник Отечества.

Потом сказали, что погиб Павел и вся их группа штурмовиков 5 апреля 2024-го. Но достать тела из-за боевых действий с поля битвы пока невозможно… Только 1 марта 2025-го состоялись похороны земляка на малой родине, в Верхней Матрёнке.

За отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, Колесников Павел Сергеевич представлен к ордену Мужества посмертно. Награду в администрации Добринского муниципального округа его отцу Сергею Васильевичу вручил глава администрации А.Н. Пасынков.

А.Н. Пасынков: «Уважаемый Сергей Васильевич, вы, родители, по праву можете гордиться своим героическим сыном Павлом Сергеевичем Колесниковым, настоящим защитником Отечества. Его имя ушло в бессмертие».

