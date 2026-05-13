Орденоносцем стал в 20 лет

Сергею Владимировичу Рудницкому сейчас 46 лет. За плечами — счастливое босоногое детство в деревне Белоносовка, где он рос в многодетной семье (кроме него родители воспитывали двух дочерей), школа, училище, где парень получил специальность электрогазосварщика.

А потом была армия. И Вторая чеченская война, официально именуемая контртеррористической операцией (КТО). И незабываемые ожесточенные бои на площади «Минутка» в городе Грозный…

Школа для настоящих мужчин

В сентябре 97-го Сергею, незадолго до этого получившему документ о профессиональном образовании и даже не успевшему поработать по специальности, исполнилось 18 лет, и он как раз попал на осенний призыв. Учебку проходил в городе Ковров, а дальше служба продолжилась в Нижегородской области.

— Служилось мне легко, — вспоминает сегодня Сергей Владимирович. — Ребята попались хорошие, мы быстро подружились.

Было бы странно, если бы у Рудницкого с сослуживцами не складывались отношения. Он и поныне очень коммуникабельный, общительный, доброжелательный. И тогда быстро сошелся с товарищами, завоевал авторитет среди них.

Очевидно, это заметили и командиры молодого бойца. Как-то само собой получилось, что очень скоро он на правах старшего стал выводить солдат на зарядку, выполнял другие ответственные поручения.

Ежедневые занятия спортом, строгая дисциплина, военные учения принесли свои положительные плоды: Сергей стал крепче физически, выносливее, приобрел твердые, волевые черты характера.

Шел второй год службы. Наш земляк уже имел звание младшего сержанта.

Между тем все чаще звучали разговоры о войне в Чечне. И когда в начале осени 99-го воинскую часть, в которой Сергей проходил службу, вывезли на полигон — все уже понимали: их готовят к отправке в горячую точку.

Курс — на Грозный

И это оказалось правдой.

Обстоятельства сложились так, что прямо накануне отправки в Моздок взвод, в котором служил Сергей, остался без командира. Поступил приказ:

— Рудницкий, принимай взвод!

— Приказы в армии, как известно, не обсуждаются, — констатирует сегодня Сергей Владимирович. — Принял я 30 человек моих сослуживцев, 3 БМП (боевые машины пехоты) и пошли на Грозный.

Битва за Грозный — одно из центральных событий Второй чеченской войны. Длилась она несколько месяцев. Лишь к концу декабря 1999 года федеральные силы осадили столицу самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, а 6 февраля 2000 года заняли ее.

В этот самый горячий период ожесточенных боев наш земляк со своим взводом находился на переднем крае борьбы.

— Конечно, было очень непросто, — вспоминает ныне бывший командир. — Мы, необстрелянные ребята, оказались стоящими лицом к лицу перед боевиками, у которых профессия — убивать. И нам приходилось делать трудный выбор: либо ты, либо тебя. Нервы у всех были на пределе. Эмоции перехлестывали. Нас переполняли страх, отчаяние, злость.

Взвод С. Рудницкого с тремя БМПшками неоднократно принимал участие в боях, проводя зачистку отбитых у боевиков территорий.

— Чеченцы грамотно строили оборону, — из памяти участника чеченской войны невозможно стереть события, свидетелем которых он был более четверти века тому назад. — Боевики создали единые системы траншей, перекопали улицы на ключевых, просматриваемых точках: площадях, площадках. Всё было под перекрестным огнем.

Под такой шквальный перекрестный огонь и попал в очередной раз взвод Сергея. Было это на подступах к площади «Минутка».

Последний бой Сергея Рудницкого

Но не только взвод Рудницкого оказался в той сложной ситуации. Сначала боевики обрушились на первый взвод, который заступил на поле боя чуть раньше. Ребята были совсем неопытные, необстрелянные. Вот как описал эту ситуацию в своей книге «Чеченская война — глазами командира мотострелковой роты» В. Заврайский:

«Мои молодые карандаши (так назвал солдат автор книги — прим. редакции) растерялись и просто все оцепенели стоя. Командиры взводов не растерялись, начали бегать и укладывать их на землю. Командир второго взвода был у меня ранен. Жалко очень сержанта. Так получилось, что он принял командование взводом перед самой погрузкой».

Командиром второго взвода, о ранении которого сожалел Заврайский, и был Сергей Рудницкий.

— Меня сначала ранили в плечо, но я в горячке боя даже не почувствовал это, — вспоминает мой собеседник. — И только когда прострелили колено и захлестала кровь, пришлось оказывать себе помощь: жгутом перетянул ногу, напарник ввел обезболивающее.

Но даже такое тяжелое ранение не остановило командира.

— Странно, но я тогда не чувствовал боли, — говорит Сергей Владимирович. — Лекарство подействовало, но, думаю, больше сказалось нервное напряжение, адреналин зашкаливал.

Рудницкий продолжал умело командовать взводом. Благодаря его четким и грамотным действиям удалось и первый взвод выдернуть (так выразился бывший командир) из-под шквального огня, и своих подопечных уберечь. 60(!) человек сумел сберечь тогда наш земляк.

Пять часов длился тот бой. В какой-то момент подбили БМП, в которой находился и Сергей. Пламя мгновенно охватило машину. Пришлось ребятам спешно покидать ее. Тогда они просто чудом остались живы. И не только остались живы, но и продолжили бой.

— Потерь у меня не было, — с удовлетворением говорит бывший комвзвода. — Правда, раненых, кроме меня, еще семеро ребят оказалось.

А когда бой закончился, Рудницкого вместе с другими пострадавшими отправили в медгоспиталь.

— Сапог жаль, — нашел тогда в себе силы пошутить молодой сержант, когда медики, не сумев стащить с раненой ноги заполненную кровью обувь, разрезали солдатский сапог.

«Пострадал» не только сапог. Вся солдатская одежда была пропитана кровью и грязью.

Первую помощь наш земляк получил там, в полевом медицинском госпитале. А потом были другие госпитали: в Моздоке, Ростове, Волгограде. Ранение оказалось непростым. Лишь в конце декабря закончили лечение. Хотя и поныне раны не дают о себе забыть.

О награде узнал в госпитале

В военный госпиталь в Волгограде поступало много раненых из Грозного. В один из дней сразу несколько ребят прибыли из части, в которой служил Рудницкий. Встретились сослуживцы как родные братья, хотя лично до этого момента не были знакомы. Сергей расспрашивал о своем взводе, о командирах. И поступившие в госпиталь охотно делились информацией.

Они и сообщили Сергею, что за тот бой, который стал для него последним, командир мотострелковой роты Заврайский (отрывок из его книги приведен выше) награжден Звездой Героя России.

— И тебя поздравляем с наградой, — добавили ребята. — «Мужика» получить — почетно!

«Мужик» — так в обиходе военные называют орден Мужества — высшую боевую награду Российской Федерации, правопреемник ордена Боевого Красного Знамени. Вручают его за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Но получил заслуженную награду герой спустя много месяцев. Дело в том, что по ошибке орден «ушел» в Ливенскую область Украины вместо нашей Липецкой (названия областей действительно созвучны).

— Зато меня чествовали, как орденоносца, аж четыре раза, — с улыбкой вспоминает Сергей Владимирович. — Первый раз — когда в облвоенкомате орден вручали, затем поздравляли в нашем районном военкомате, а чуть позже — во время учебы в школе милиции и на общем собрании в РОВД, куда я пришел работать.

Мирные будни боевого командира

После возвращения из госпиталя жизнь для недавнего бойца заиграла новыми, более яркими красками.

— Я как заново родился, — говорит сегодня Сергей Владимирович. — Так, наверное, чувствует себя любой человек, который не раз был в шаге от смерти. Начинаешь по-особому ценить жизнь, хочется успеть как можно больше.

И С.В. Рудницкий к своим 46 годам многое успел.

Нечасто семья С.В. Рудницкого оказывается в полном сборе: Сергей Владимирович и Лариса Николаевна с дочками Дашей и Алиной.

Вернувшись к мирной жизни, продолжил служить Родине, придя на работу в органы внутренних дел. Еще раз побывал в Чечне (трехмесячная командировка, как сотрудника ОВД, в Северо-Кавказский регион).

Решил получить высшее образование — и получил его, окончив Мичуринский педагогический институт. Женился, в семье родилась дочка Дашенька.

Однако, в отделе внутренних дел, где он прослужил без малого 12 лет, попал под сокращение. Но это не беда, уверен мой собеседник. Уже много лет он работает охранником. Всё его устраивает. Более того, вахтовый график (две недели через две) Сергей Владимирович считает для себя очень даже удобным.

Свою маму Валентину Ивановну Рязанцеву сын чтит и любит: она — главная женщина в его жизни.

— Я успеваю не только свои личные дела управить, но и помочь матушке, — говорит он.

Маму свою — Валентину Ивановну — заботливый сын чтит и любит. То и дело бывает в Белоносовке: порой один, порой с семьей. Обожает посидеть с удочкой у воды. Ведь Сергей Владимирович — заядлый рыбак с детства.

Сейчас он проживает с женой Ларисой Николаевной на станции Плавица. Дочка Сергея Даша и дочка его супруги Алина уже взрослые, живут и работают в Липецке. Но приезжают частенько. И тогда дома, во время вечернего чаепития, разговоры текут рекой, а порой домочадцы и фотосессию устраивают (особенно если глава семьи не на вахте).

Боевых друзей не забывает

А с боевыми друзьями у Сергея Рудницкого по сей день теплые дружеские и даже братские отношения. Со многими общается, перезванивается. В том числе с бывшим командиром родного 245-го гвардейского мотострелкового полка Виталием Заврайским, получившим Звезду Героя России за тот памятный бой, когда Рудницкого наградили орденом Мужества.

Ежегодно 16 апреля в поселке Мулино Нижегородской области, где дислоцируется 47-я танковая Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия, в состав которой входит мотострелковый полк, собираются бывшие сослуживцы нашего добринского орденоносца. Дата выбрана не случайно. Это день памяти солдат и офицеров 245-го полка, погибших 16 апреля 1996 года в Аргунском ущелье.

— Приезжают все, кто выжил в той войне, и кто по состоянию здоровья может это сделать, — рассказывает Сергей Владимирович. — Мы очень ценим эти встречи.

А еще стало доброй традицией в День мотострелковых войск, 19 августа, собираться узким кругом у кого-либо из сослуживцев. Не раз боевые друзья Сергея Владимировича встречались в этот день на исторической родине нашего земляка — в Белоносовке. Останавливались в его отчем доме, чему всегда искренне радовалась мама Валентина Ивановна.

— Я и в нынешнем году жду у себя сослуживцев, — живет надеждой на скорую встречу ветеран.

Страстный рыболов-любитель со своим неизменным четвероногим другом Мухтаром довольны: улов радует.

Его имя вписано в историю нашей области

В прошлом году восьмиклассница Добринской школы №2 Полина Малыхина, решив принять участие во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, подготовила основательный материал о своем дяде — ветеране Чеченской войны Сергее Владимировиче Рудницком.

Девочка проанализировала документальные и литературные источники, посвященные данной теме, организовала интервью с бывшим военнослужащим, подобрала фотографии.

Победив на первом, муниципальном этапе конкурса, Полина стала участницей регионального состязания. Там ее работа была признана одной из лучших, а сама она заняла почетное второе место, став призером конкурса и вписав имя нашего земляка-орденоносца в славную историю Липецкого края.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото из архива С.В. Рудницкого.