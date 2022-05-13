Органами прокуратуры Липецкой области при осуществлении надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов пресечено свыше 130 нарушений законности.

В апреле текущего года горрайпрокурорами проведены проверки соблюдения законности при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Цифровая экономика», «Демография», по результатам которых в суды направлено 11 исков, внесено 8 представлений, 2 должностных лица привлечены к административной привлечены. Так, прокурор Липецкого района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица ООО «Строй Нэс-АБ».

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужило нарушение подрядчиком более чем на 20 дней сроков выполнения работ по государственному контракту на реконструкцию участка автомобильной дороги «Липецк-Данков» стоимостью 187,7 млн. рублей, заключенному с ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Требование об устранении дефектов асфальтобетонного покрытия на протяжении ул. Баумана г. Липецка в виде технологической продольной трещины (выбоины), образовавшиеся после его реконструкции нашло отражение в представлении, внесённом прокурором Правобережного района г. Липецка в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка.

Грязинской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за исполнением мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» установлено, что персональные компьютеры 10 администраций сельских поселений муниципального района подключены к информационной системе на базе программного комплекса «Муниципальное самоуправление-СМАРТ», которая не прошла обязательной аттестации.

В связи с этим прокурор в судебном поряде потребовал устранения нарушения. Благодаря вмешательству прокурора Усманского района начата полноценная эксплуатация оборудования, приобретенного в рамках реализации национального проекта «Образование» для центра «Точка роста» в МБОУ СОШ с. Сторожевое. Как установлено в ходе проверки, оборудование хранилось в подсобном помещении школы и не использовалось по назначению.

На основании акта прокурорского реагирования виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Решением Арбитражного суда Липецкой области удовлетворено исковое заявление Грязинского межрайонного прокурора о взыскании с индивидуального предпринимателя 75 203,37 руб. материального ущерба, причиненного бюджету сельского поселения Фащевский сельсовет Грязинского муниципального района.

Поводом к мерам прокурорского реагирования послужили нарушения условий муниципального контракта, заключенного администрацией сельского поселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выразившиеся в использовании при обустройства сквера в с. Фащевка, более дешевой, чем предусмотрено контрактом, тротуарной плитки.

Прокурором Воловского района установлено, что органом местного самоуправления не приняты меры к определению срока для расселения и сноса 2-х многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и подлежащих сносу.

В целях устранения нарушения в адрес главы администрации района внесено представление.

Всего по результатам надзорных мероприятий за исполнением законодательства при реализации национальных проектов в 2022 году органами прокуратуры региона выявлено 136 нарушений, в целях устранения которых в суд направлен 31 иск (заявление), внесено 51 представление, 18 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, предостережены о недопустимости нарушения закона 2 руководителя организаций, направлен 1 материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого возбуждено и расследуется уголовное дело.