Нюансы производства органической продукции обсудили на семинаре в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. В нем приняли участие сотрудники Департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, Фонда «Органика», Воронежского государственного аграрного университета. Они рассказали об инфраструктуре развития органической продукции, технологиях и организации ее производства, о том, как сделать органику популярной и доступной. Также своим опытом поделились представители компаний, занимающихся производством органической продукции.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу 1 января 2020 года. На данный момент, согласно данным Фонда «Органика», производителями органической продукции являются 235 предприятий из 53 регионов России. Ассортимент органической продукции превышает тысячу наименований. Лидером по числу сертифицированных предприятий является Центральный федеральный округ. Там насчитывается почти 90 производителей органической продукции. В Липецкой области на данный момент сертификаты имеют ООО «Агроном-сад», ООО «ИстАгро Дон» и глава КФХ Виданов А.В. Представители этих хозяйств рассказали о своем опыте производства органической продукции.

В «Агроном-сад» органическим производством занимаются уже более 7 лет. Выращивают два, сертифицированных как органические, сорта яблок — «Имрус» и «Либерти». Под них в Лебедянском районе выделено около 90 гектаров. Половина площадей уже сертифицирована под органическое производство, остальная часть проходит конверсионный период. В 2023 году в ООО «Агроном-сад» было получено 550 тонн органических яблок. Спрос на продукцию очень высокий.

Алексей Виданов также решил выращивать органические яблоки. В Долгоруковском районе отвел под это 66 гектаров. Сертификацию по органическим стандартам прошел в ноябре 2023 года. В экстенсивных садах будет выращивать органическое техническое яблоко, которое пойдет на переработку для производства детского питания, а в интенсивных садах – органическое товарное яблоко.

Выращивание и переработка топинамбура, в целом, направление новое. Липецкая область здесь флагман. Компания «ИстАгро Дон» не просто первой построила в Данковском районе завод по его переработке, но и решила выращивать не простой, а органический топинамбур. Культура неприхотливая, особых обработок не требует, очень подходит для органического производства. Сертификат получили летом 2023 года. Топинамбур полезен как для человека, так и для сельхозживотных.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».