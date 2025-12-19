Организаторы выборов получили награды

В минувший понедельник состоялась торжественная церемония награждения организаторов выборов за безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в регионе в 2025 году.

Первый заместитель губернатора Александр Рябченко отметил профессионализм работников избирательной системы, сумевших грамотно и ответственно подойти к выполнению сложной задачи.

Председатель регионального избиркома Сергей Елманов выразил глубокую признательность коллегам, подчеркнув важную роль каждого в повышении доверия граждан к институту выборов.

Заслуженных наград были удостоены 86 работников избирательной системы Липецкой области, а также 17 сотрудников ведомств и организаций, содействующих комиссиям.

Среди награжденных были представители Добринского округа.

Благодарность избирательной комиссии Липецкой области получила Ходякова Наталья Викторовна, член участковой избирательной комиссии избирательного участка №04-37 Добринского района.

Благодарность Председателя избирательной комиссии Липецкой области — Бердник Дарья Эдуардовна, заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 04-27 Добринского района.

Благодарственное письмо избирательной комиссии Липецкой области — Хованских Екатерина Владимировна, секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка №04-03 Добринского района.

Вот только лично присутствовать на церемонии награждения Екатерина Владимировна не смогла по весьма уважительной причине: в этот день она впервые стала мамой. У нее родилась долгожданная дочка. Наши поздравления молодой мамочке и ее малышке с пожеланием крепкого здоровья!

А завершилось мероприятие небольшим концертом, который подарил организаторам выборов прекрасные эмоции и отличное настроение.